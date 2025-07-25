Почти тысяча пар заключили брак в Свердловской области в «красивую» дату

В Свердловской области 25 июля сразу 926 пар решили заключить брак, выбрав «красивую» дату с повторяющимися цифрами, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам заместителя начальника управления ЗАГС Натальи Храмовой, такие даты пользуются популярностью у молодоженов из-за своей запоминаемости. В этот день в разных муниципалитетах прошли необычные церемонии.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано более 14 тыс. браков, что на 70% больше, чем разводов. Число разводов в первом полугодии снизилось более чем на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рамках нацпроекта «Семья» супруги, прожившие в браке не менее 50 лет и воспитавшие детей, награждаются знаком отличия «Совет да любовь». В 2025 году такой знак получили более 3 тыс. пар, а всего им награждены более 75 тыс. свердловских семей.

Ранее министр образования и науки России Валерий Фальков призвал ректоров уральских вузов увеличить число студенческих семей. Глава ведомства отметил, что власти рассматривают вузы не только как место для подготовки кадров, но и как пространство для реализации семенной политики.

Полина Щуцкая