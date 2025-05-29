Более четырех километров трубопроводов заменят на 6-7 линии Васильевского острова

АО «Теплосеть Санкт-Петербург» начало работу по обновлению 4,2 км теплосетей 6-7 линии Васильевского острова, сообщает пресс-служба Смольного. За минувшие десять лет на указанном участке случилось более 500 дефектов.

Изношенные сети заменят на новые стальные трубы в пенополиуретановой теплоизоляции. Согласно стандарту, их оснастят системой оперативного дистанционного контроля, которая круглосуточно следит за состоянием изоляции и сигнализирует о ее намокании.

В ходе первого этапа реконструкции теплоэнергетики приступили к строительству временной теплосети на Андреевском бульваре. Для сохранения пешеходного движения на объекте организовали дополнительный сквозной проход у дома 44 по 6-7 линии.

Также сотрудники «Теплосети» обеспечили проезд для автомобилей специальных служб и доступ для вывоза мусора. Зеленые насаждения оградили специальными деревянными конструкциями.

Реконструкция повысит надежность 157 зданий, среди которых пять детских и восемь лечебных учреждений. Завершить работы планируют в конце 2026 года. В Смольном подчеркивают, что на Васильевском острове в ближайшие пять лет поменяют около 75 км трубопроводов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что специалисты заменили почти 650 метров головной магистрали на Кожевенной линии. Теплоснабжение по новому участку уже получают более 85 тыс. жителей Василеостровского района.

Андрей Маркелов