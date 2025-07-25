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Коммерсантъ FM
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Автомобили столкнулись с антирейтингом

Чем объясняется статистика по самым «аварийным» маркам

Lada и Toyota — самые аварийные автомобили в России. Антирейтинг марок, чаще всего попадавших в ДТП в первой половине этого года, составил портал Autonews со ссылкой на данные страховщиков. Некоторые компании фиксируют рост обращений за возмещениями. У «РЕСО-Гарантии» количества страховых случаев увеличилось более чем на 20%. Аналитики «ВСК» в пятерке самых аварийных назвали марки Lada, Toyota, Hyundai, ГАЗ и Kia.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

А вот у страховой компании «Ренессанс» самый парадоксальный «черный список». Среди моделей, которые чаще всего разбивались без возможности восстановления, совсем нет китайских марок. В основном «европейцы» и «японцы»: Skoda, Renault, Opel, Audi, Mercedes-Benz, Mazda и Honda. Это, в частности, может объясняться доступностью запасных частей, считает управляющий партнер группы компаний «Престиж-авто» Алексей Бармин: «Поставка комплектующих как раз для европейских иномарок стала намного сложнее и дороже после того, как производители ушли с рынка. Вероятно, запчасти на конкретной модели авто могут прийти к уровню максимального износа. Может, ДТП было и несерьезным, но если начинать считать весь ущерб, то итоговая сумма как раз превышает максимальные выплаты у страховой компании. Если говорить про краш-тесты китайских авто, то десять лет назад они начинали с C-NCAP, это более упрощенная версия Euro NCAP. Там машины разбивают на меньшей скорости, и тогда они в КНР показывали пять "звезд".

Сейчас же "китайцы" обходят всех "европейцев", у них более высокие показатели по жесткости на кручение кузова, плотности металла и прочее. Поэтому в текущий момент они совершенно не уступают любым маркам по безопасности.

Но, опять же, в КНР огромное количество брендов, просто сотни производителей. Есть разные сегменты, есть машины, которые в рублях стоят 500 тыс. В них, конечно же, понижены нормы безопасности и качества. Но более продвинутые автомобильные концерны выпускают модели, которые без вариантов выдают только пятизвездочные Euro NCAP».

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Зачастую ДТП происходит не только из-за невнимательности водителей, напомнил генеральный директор сети СТО и магазинов «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов: «В случае аквапланирования, если шина имеет неправильный протектор, где водоотводящие каналы неэффективно работают, или он уже стерт, последствия могут быть плачевными. В этот момент, когда ты едешь по луже и выжимаешь тормоз, авто просто продолжает движение. Это, наверное, одна из самых частых причин аварий в дождь. Естественно, речь может идти о изношенных колодках и тормозных дисках. Степень изношенности должна быть высокой, чтобы что-то произошло, но тем не менее это вторая причина аварийности. На колодки ставятся либо электронные датчики, которые при их истирании выдают ошибку на приборную панель, либо самое распространенное — это специальные пластинки, которые, когда колодки изношены, начинают пищать. В этом случае надо обращаться уже в сервис для замены. Кроме того, в старых машинах, если тормозная трубка сгнила, из нее начинает вытекать жидкость, и педаль тормоза может просто провалиться, то есть он откажет».

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Причиной аварии могут стать даже неотрегулированные световые приборы, подчеркнул руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман. Но особенно внимательно нужно следить за состоянием автомобиля в период экстремальных природных явлений, добавил он: «Когда пиковые температуры — сильный минус или сильный плюс, наружу вылезает все. Влияют и моменты, связанные с катаклизмами. Вот нас затопило, некоторые машины плавали по воде по бампер. Если до конечного места назначения они доехали, значит, гидроудар не схватили. Но может быть куча других моментов. Представьте, у вас годами какой-то пыльник подтирался, и теперь туда вода попала. Эта неисправность будет только прогрессировать, а вы ее заметите, может, к зиме. Так что лучше сразу посмотреть и устранить неполадки. Выгоднее поменять пыльник за 3 тыс. руб., чем чинить рулевую рейку, особенно электронную, за 120-150 тыс. руб.

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Случалось, что в некоторых автомобилях оказывались недозакручены определенные пробки в дифференциалах и трансмиссиях, и после потопа вода попала внутрь. С ней смешивается масло, получается эмульсия, омывающие свойства совершенно другие, агрегаты начинали перегреваться и, соответственно, выходить из строя. Это очень дорогостоящий ремонт. Так, починить трансмиссию в Москве обойдется в сумму от 300 тыс. руб.

Чаще всего люди просто не следят за машинами и ждут, пока какой-то триггер обозначится и вскроет все "болячки" авто, которые накопились за определенное время».

За 2024 год на российских дорогах произошло 132 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Более трети всех происшествий — столкновения. Следом идут наезды на пешеходов и съезды с дорог.

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Юлия Савина

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