Автомобили столкнулись с антирейтингом

Lada и Toyota — самые аварийные автомобили в России. Антирейтинг марок, чаще всего попадавших в ДТП в первой половине этого года, составил портал Autonews со ссылкой на данные страховщиков. Некоторые компании фиксируют рост обращений за возмещениями. У «РЕСО-Гарантии» количества страховых случаев увеличилось более чем на 20%. Аналитики «ВСК» в пятерке самых аварийных назвали марки Lada, Toyota, Hyundai, ГАЗ и Kia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

А вот у страховой компании «Ренессанс» самый парадоксальный «черный список». Среди моделей, которые чаще всего разбивались без возможности восстановления, совсем нет китайских марок. В основном «европейцы» и «японцы»: Skoda, Renault, Opel, Audi, Mercedes-Benz, Mazda и Honda. Это, в частности, может объясняться доступностью запасных частей, считает управляющий партнер группы компаний «Престиж-авто» Алексей Бармин: «Поставка комплектующих как раз для европейских иномарок стала намного сложнее и дороже после того, как производители ушли с рынка. Вероятно, запчасти на конкретной модели авто могут прийти к уровню максимального износа. Может, ДТП было и несерьезным, но если начинать считать весь ущерб, то итоговая сумма как раз превышает максимальные выплаты у страховой компании. Если говорить про краш-тесты китайских авто, то десять лет назад они начинали с C-NCAP, это более упрощенная версия Euro NCAP. Там машины разбивают на меньшей скорости, и тогда они в КНР показывали пять "звезд".

Сейчас же "китайцы" обходят всех "европейцев", у них более высокие показатели по жесткости на кручение кузова, плотности металла и прочее. Поэтому в текущий момент они совершенно не уступают любым маркам по безопасности.

Но, опять же, в КНР огромное количество брендов, просто сотни производителей. Есть разные сегменты, есть машины, которые в рублях стоят 500 тыс. В них, конечно же, понижены нормы безопасности и качества. Но более продвинутые автомобильные концерны выпускают модели, которые без вариантов выдают только пятизвездочные Euro NCAP».

Зачастую ДТП происходит не только из-за невнимательности водителей, напомнил генеральный директор сети СТО и магазинов «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов: «В случае аквапланирования, если шина имеет неправильный протектор, где водоотводящие каналы неэффективно работают, или он уже стерт, последствия могут быть плачевными. В этот момент, когда ты едешь по луже и выжимаешь тормоз, авто просто продолжает движение. Это, наверное, одна из самых частых причин аварий в дождь. Естественно, речь может идти о изношенных колодках и тормозных дисках. Степень изношенности должна быть высокой, чтобы что-то произошло, но тем не менее это вторая причина аварийности. На колодки ставятся либо электронные датчики, которые при их истирании выдают ошибку на приборную панель, либо самое распространенное — это специальные пластинки, которые, когда колодки изношены, начинают пищать. В этом случае надо обращаться уже в сервис для замены. Кроме того, в старых машинах, если тормозная трубка сгнила, из нее начинает вытекать жидкость, и педаль тормоза может просто провалиться, то есть он откажет».

Причиной аварии могут стать даже неотрегулированные световые приборы, подчеркнул руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман. Но особенно внимательно нужно следить за состоянием автомобиля в период экстремальных природных явлений, добавил он: «Когда пиковые температуры — сильный минус или сильный плюс, наружу вылезает все. Влияют и моменты, связанные с катаклизмами. Вот нас затопило, некоторые машины плавали по воде по бампер. Если до конечного места назначения они доехали, значит, гидроудар не схватили. Но может быть куча других моментов. Представьте, у вас годами какой-то пыльник подтирался, и теперь туда вода попала. Эта неисправность будет только прогрессировать, а вы ее заметите, может, к зиме. Так что лучше сразу посмотреть и устранить неполадки. Выгоднее поменять пыльник за 3 тыс. руб., чем чинить рулевую рейку, особенно электронную, за 120-150 тыс. руб.

Случалось, что в некоторых автомобилях оказывались недозакручены определенные пробки в дифференциалах и трансмиссиях, и после потопа вода попала внутрь. С ней смешивается масло, получается эмульсия, омывающие свойства совершенно другие, агрегаты начинали перегреваться и, соответственно, выходить из строя. Это очень дорогостоящий ремонт. Так, починить трансмиссию в Москве обойдется в сумму от 300 тыс. руб.

Чаще всего люди просто не следят за машинами и ждут, пока какой-то триггер обозначится и вскроет все "болячки" авто, которые накопились за определенное время».

За 2024 год на российских дорогах произошло 132 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Более трети всех происшествий — столкновения. Следом идут наезды на пешеходов и съезды с дорог.

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Юлия Савина