В Марий Эл школьные чаты планируют перевести в мессенджер Max

В Марий Эл планируют перевести школьные чаты в российский мессенджер Max. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы республики Юрия Зайцева.

Как отметили в пресс-службе главы республики Юрия Зайцева, Марий Эл вошла в пилотный регион России по ускоренному переводу коммуникаций на платформу «Сферум».

Также с 1 сентября все школьные чаты планируют перевести в новый российский мессенджер в Татарстане. Как стало известно «Ъ Волга-Урал», переход будет проходить в три этапа. Подробнее — в материале «Одним MAXом».

Влас Северин