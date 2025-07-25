Более трети кибератак совершаются с целью шпионажа

Доля кибератак, совершаемых с целью шпионажа, достигла рекордных 36% в первом полугодии. Каждая пятая кибератака носит идеологический характер. Об этом сообщили «Ъ» специалисты по информационной безопасности BI.ZONE.

В 2023 году на шпионаж приходилось 15% от всех атак. В 2024-м — 21%. По мнению экспертов, случаи кибершпионажа будут расти, так как это «выгодный вид бизнеса». Число таких атак может быть выше, чем показывают данные, так как их сложно выявить. При этом ущерб может приводить не только к финансовым, но и репутационным потерям, подчеркивают аналитики.

Кибершпионы части используют вредоносное программное обеспечение собственной разработки, в том числе дорабатывают исходный код публичных вредоносных программ. «Все для того, чтобы как можно дольше оставаться незамеченными в скомпрометированной IT-инфраструктуре, а в дальнейшем максимально затруднить работу исследователей»,— отметил руководитель BI.ZONE Threat Intelligence Олег Скулкин.

Подробнее — в материале «Ъ».