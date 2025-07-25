Минниханов выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Саратове

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму соболезнования губернатору Саратовской области Роману Бусаргину в связи со взрывом газа в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В письме Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования от имени всех жителей Татарстана и лично.

«Сочувствуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии», — написал Рустам Минниханов.

В Саратове сегодня, 25 июля, в жилом доме произошел взрыв газа, после чего часть дома обвалилась. В МЧС подтвердили гибель шести человек.

Влас Северин