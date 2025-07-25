В Ставрополе система контроля за водителями заработала на Шпаковской

В Ставрополе на пересечении ул. Шпаковская иул. Доваторцев начала функционировать камера автоматического контроля за соблюдением ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Ставропольскому краю

По информации ведомства, камера будет фиксировать шесть типов нарушений: игнорирование ремней безопасности водителем или пассажирами, пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, проезд на красный свет, несоблюдение правил движения по полосам и разметки, выезд на встречную полосу, а также непредоставление преимущества пешеходам на переходе.

Камера функционирует круглосуточно, а информация о зафиксированных нарушениях направляется для обработки и вынесения постановлений.

Валентина Любашенко