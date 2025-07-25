Свердловская железная дорога победила в чемпионате профессионалов ОАО «РЖД»

В Екатеринбурге завершился финал международного чемпионата профессионалов ОАО «РЖД», по итогам которого победителем в общем зачете стала Свердловская железная дорога (СвЖД), сообщили пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области

За звание лучших боролись более 3 тыс. железнодорожников из России, Армении, Беларуси и Казахстана, представлявших 140 железнодорожных профессий.

По поручению врио губернатора Дениса Паслера финалистов приветствовал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Он сообщил, что чемпионат дает его участникам новые перспективы и контакты, возможность освоить новые профессиональные компетенции, повысить уровень подготовки и квалификации специалистов.

Начальник СвЖД Павел Бурцев подчеркнул, что чемпионат помогает соответствовать традициям предков-железнодорожников, проявить профессионализм, целеустремленность и тягу к победе. Кроме того, по итогам соревнований лучшие практики будут распространены на всю сеть железных дорог страны.

Напомним, в 2023 году СвЖД стала победителем в общекомандном зачете чемпионата профессионалов ОАО «РЖД», который прошел в Екатеринбурге. На счету уральцев было семь медалей.

Полина Щуцкая