СвЖД стала победителем чемпионата профессионалов ОАО «РЖД»

Свердловская железная дорога (СвЖД) стала победителем в общекомандном зачете первого масштабного профессионального конкурса железнодорожников, который прошел в Екатеринбурге. На счету уральцев семь медалей, сообщили в пресс-службе СвЖД. На церемонии закрытия чемпионата награду начальнику СвЖД Ивану Колесникову вручил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония закрытия первого чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Церемония закрытия первого чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Церемония закрытия первого чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Церемония закрытия первого чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 4 Церемония закрытия первого чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Церемония закрытия первого чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Церемония закрытия первого чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Церемония закрытия первого чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Чемпионат профессионалов ОАО «РЖД» проходил с 17 по 21 июля на базе СвЖД. Свердловская магистраль подготовила шесть площадок, в том числе четыре производственных общей площадью более 450 тыс. кв. м. Соревнования проходили на железнодорожных станциях Екатеринбург-Пассажирский и Шарташ, на производственной базе Свердловской дистанции гражданских сооружений и в технопарке «Кванториум» СвЖД.

В соревнованиях принимали участие локомотивные бригады, составители поездов, начальники станций и вокзалов, монтеры пути, осмотрщики-ремонтники вагонов, представители других железнодорожных профессий из 21 филиала и подразделения РЖД. Более 2 тыс. человек выполнили задания по 40 компетенциям.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что РЖД — важный стратегический партнер для Урала. «Мы вместе развиваем инфраструктуру, строим логистические парки, реализуем большой проект "Сухой порт" и проекты в особых экономических зонах. Мы видим огромные перспективы в сотрудничестве, в том числе с нашими предприятиями тяжелого машиностроения. Я уверен, что проведение чемпионата самым положительным образом скажется на повышении компетенций»,— сказал он на церемонии закрытия.

Алексей Буров