СвЖД стала победителем чемпионата профессионалов ОАО «РЖД»

Свердловская железная дорога (СвЖД) стала победителем в общекомандном зачете первого масштабного профессионального конкурса железнодорожников, который прошел в Екатеринбурге. На счету уральцев семь медалей, сообщили в пресс-службе СвЖД. На церемонии закрытия чемпионата награду начальнику СвЖД Ивану Колесникову вручил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Чемпионат профессионалов ОАО «РЖД» проходил с 17 по 21 июля на базе СвЖД. Свердловская магистраль подготовила шесть площадок, в том числе четыре производственных общей площадью более 450 тыс. кв. м. Соревнования проходили на железнодорожных станциях Екатеринбург-Пассажирский и Шарташ, на производственной базе Свердловской дистанции гражданских сооружений и в технопарке «Кванториум» СвЖД.
В соревнованиях принимали участие локомотивные бригады, составители поездов, начальники станций и вокзалов, монтеры пути, осмотрщики-ремонтники вагонов, представители других железнодорожных профессий из 21 филиала и подразделения РЖД. Более 2 тыс. человек выполнили задания по 40 компетенциям.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что РЖД — важный стратегический партнер для Урала. «Мы вместе развиваем инфраструктуру, строим логистические парки, реализуем большой проект "Сухой порт" и проекты в особых экономических зонах. Мы видим огромные перспективы в сотрудничестве, в том числе с нашими предприятиями тяжелого машиностроения. Я уверен, что проведение чемпионата самым положительным образом скажется на повышении компетенций»,— сказал он на церемонии закрытия.