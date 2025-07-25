«Москва-Сити» украсят парком на высоте

В «Москва-Сити» построят небоскреб с самым высоким парком в Европе. Озелененная зона Sky Garden появится на 85-м этаже жилой башни One. Проект реализует премиальное подразделение девелопера MR Group, пишет «РИА Недвижимость». Площадь парка составит 1 тыс. кв. м, он будет доступен всем резидентам комплекса бесплатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MR Private Фото: MR Private

One станет первым полноценным жилым небоскребом в «Москва-Сити», ранее в деловом центре строили только апартаменты. В башне запланировано более 1,4 тыс. квартир, включая двухуровневые пентхаусы. Основатель Garden Group Иван Шаферов предположил, во сколько может обойтись проект: «Подобные кейсы уже существуют в разных странах. Например, в Сингапуре, Китае и Японии даже делается порой по несколько парков на разных этажах. В "Москва-Сити" нет зеленой зоны для отдыха на природе, люди испытывают дефицит взаимодействия с природой. Что касается стоимости реализации, то, думаю, она может варьироваться от 100 млн руб. до 300 млн руб., но надо смотреть проект. Судя по рендерам, высота этого парка составит порядка пяти этажей, и там отображены сейчас крупные деревья. При этом, в частности, тропические пальмы придется везти, скорее всего, из азиатских стран.

Нужно учитывать, каким будет микроклимат, чтобы растения себя хорошо чувствовали, не умирали уже в процессе обслуживания. Именно это может стать основной статьей издержек при строительстве этого парка, а не оборудование, автополив или освещение».

Изначально здание хотели сделать самым высоким в Европе, но позднее решили отказаться от этого и снизить высоту на 31 м, это порядка десяти этажей. Вместо этого авторы проекта и решили создать парк. Жилой комплекс будет состоять из двух башен. Их архитектура повторит форму ленты Мебиуса, символа бесконечного движения. Общая площадь небоскреба — почти 300 тыс. кв. м и 90 этажей. На самых верхних разместят торговую галерею, рестораны, фитнес-центр, кинотеатр, библиотеку, медицинские учреждения и офисы. Однако именно парк на высоте привлечет покупателей и повысит интерес к проекту, считает управляющий партнер Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Не так давно, в 2024 году, было закончено очень большое исследование футурологов того, куда движется рынок. И в высоком сегменте, да и в бизнес-классе, основным драйвером, заставляющим покупателя совершать ту или иную покупку, как ни странно, является озеленение, благоустройство. И с учетом, что город становится вертикальным, то же ждет и сады.

Абсолютно точно для башен сейчас просто необходимы такие проекты. Этот проект будет выгодно отличаться от других, не обладающих такими же характеристиками.

И чем девелоперу тратить средства на какие-то фантастически дорогие камень, отделку лобби, лучше создать в этом вертикальном здании такой необычный парк. Это гораздо привлекательнее и обещает большие финансовую отдачу и скорость продаж. Я думаю, что это станет хорошим подспорьем в реализации недвижимости».

Строительство башни планируют начать до конца 2025 года и завершить в 2030-м. Включение парка может повысить стоимость недвижимости в проекте на 10-20%, отмечают собеседники “Ъ FM”.

Валерия Калинина