Ростовскую область в конце июля ожидают магнитные бури

В конце июля 2025 года в Ростовской области ожидаются магнитные возмущения, которые могут усилиться до уровня G1. График с обновленным прогнозом опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Геомагнитные возмущения, не достигающие серьезных значений, должны сохраниться сегодня, 25 июля. После этого ситуация стабилизируется, но уже во второй половине дня 27 июля регион накроет магнитная буря. Далее снова должны повториться «качели», от обычной активности до небольшой. Такие же перемены ожидаются и в начале августа»,— приводится в сообщении прогноз синоптиков.

После данного периода в июле новых всплесков солнечной активности не ожидается, что позволит жителям области вздохнуть спокойно и избежать возможных проблем, связанных с влиянием магнитных бурь на самочувствие и технику.

Валентина Любашенко