Трамп словами «это произойдет» ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится, передает The Washington Post. Господин Трамп не сказал, когда именно случится эта встреча, но выразил уверенность, что она точно произойдет.

Перед вылетом в Шотландию Дональда Трампа спросил один из журналистов: что вы можете сказать насчет встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, может быть, вместе с вами. «Это произойдет. Это должно было случится еще три месяца назад… Это произойдет»,— ответил президент США.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что вряд ли встреча Владимира Путин и Владимира Зеленского состоится до конца августа. По словам господина Пескова, за такой короткий период очень сложно проделать такую серьезную предварительную работу. Эта встреча, сказал господин Пескова, должна будет «поставить окончательную точку в урегулировании», но пока проекты меморандумов двух стран сильно расходятся.