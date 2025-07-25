С начала года в Черноземье от укусов клещей пострадало почти 16 тысяч человек

Как минимум 15 832 жителя регионов Черноземья обратились за медицинской помощью после укусов клещей в 2025 году. Об этом сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Липецкая область, где на 17 июля было известно о 4865 пострадавших от укусов, среди них — 2242 детей (46%). Из числа доставленных для исследования клещей в лаборатории области пораженность иксодовым клещевым боррелиозом составила — 15,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 4,1%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,1%.

В Тамбовской области с начала эпидсезона на 24 июля клещи укусили 3625 человек, в том числе 1105 детей. В текущем сезоне выявлено восемь человек, заболевших клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). В лаборатории было доставлено 2905 клещей, из них в в 455 случаях (79,3%) выявлен клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека — в 117 случаях (20,4%), моноцитарный эрлихиоз человека — в двух случаях (0,3%).

В Воронежской области, по данным на 21 июля, в учреждения здравоохранения обратилось 2045 человек.

В Орловской области на 24 июля из-за присасывания клещей к медикам обратилось 2042 человек, из них — 612 ребенок. Было исследовано 739 клещей в 51 случае выявлен положительный результат на иксодовый клещевой боррелиоз (6,9%), в десяти — гранулоцитарный анаплазмоз человека (1,3%).

В Курской области на 24 июля в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратился 1781 человек, в том числе 820 детей. В лаборатории было исследовано 2236 экземпляров клещей. Патогенные бактерии обнаружены в 464 экземплярах (21%), из них в 362 экземплярах обнаружены боррелии, в 99 – анаплазмы, в 3 - эрлихии.

Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Белгородской области, где на 17 июля в медучреждения обратилось 1474 человек, в том числе 546 ребенка. С 1 марта проведено исследование 684 особей, снятых с людей. Из них 22,6% были заражены боррелиями, 7% — гранулоцитарным анаплазмозом, 1,9% — моноцитарным эрлихиозом.

В начале июля сообщалось о более 14 тыс. пострадавших от укусов клещей в Черноземье.

Ульяна Ларионова