С начала года в Черноземье от укусов клещей пострадало более 14 тысяч человек

Как минимум 14 073 жителя регионов Черноземья обратились за медицинской помощью после укусов клещей в 2025 году. Об этом сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Лидером рейтинга стала Липецкая область, где на 2 июля было известно о 3997 пострадавших от укусов, среди них — 1865 детей (46,6%). Из числа доставленных в лабораторию клещей возбудителем иксодового клещевого боррелиоза оказались 15,3% особей, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека — 4,4%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека — 0,2%.

В Тамбовской области с начала эпидсезона клещи укусили 3303 человек, в том числе 1027 детей. В лаборатории было доставлено 2594 клещей, из них в 382 случаях (77%) выявлен клещевой боррелиоз, в 107 случаях — гранулоцитарный анаплазмоз человека (22%), а в двух — моноцитарный эрлихиоз человека (1%).

В Орловской области на 10 июля из-за присасывания клещей к медикам обратилось 1856 человек, из них — 551 ребенок. Было исследовано 739 клещей и выявлен 51 случай клещевого боррелиоза (6,9 %), десять случаев гранулоцитарного анаплазмоза человека (1,3%).

В Воронежской области, по данным на 7 июля, в учреждения здравоохранения обратилось 1836 человек.

В Курской области об укусах сообщили 1654 человека, в том числе 767 детей. По данным лабораторного мониторинга, в этом сезоне патогенные бактерии были обнаружены в 424 экземплярах (21% от 1763 исследованных экземпляров), из них в 334 экземплярах обнаружены боррелии, в 87 — анаплазмы, в трех — эрлихии.

Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Белгородской области, где в медучреждения обратилось 1427 человек, в том числе 533 ребенка. С 1 марта проведено исследование 647 особей, снятых с людей. Из них 22,5% оказались заражены боррелиями, 6%— гранулоцитарным анаплазмозом, 2% — моноцитарным эрлихиозом.

В конце июня сообщалось о более 11 тыс. пострадавших от укусов клещей в Черноземье.

Егор Якимов