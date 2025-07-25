Путин провел встречу с Матвиенко в Кремле

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко. Глава государства заявил, что верхняя палата парламента решала в весенней сессии приоритетные задачи и поблагодарил сенаторов за работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Эта очень большая работа носила и носит позитивный характер»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля). Госпожа Матвиенко отметила, что сенаторы в весенней сессии работали спокойно, не было никаких форс-мажоров.

В центре внимания была поддержка участников СВО. Сенаторы в регионах контролируют соблюдение прав военнослужащих и их семей. В случае нарушений парламентарии оперативно реагируют, добавила председатель Совфеда.

По словам Валентины Матвиенко, Совет федерации уже утвердил план на осеннюю сессию. «Она будет тоже напряженная. Настроение в коллективе хорошее»,— отметила она.

О результатах итогового пленарного заседания весенней сессии Совфеда — в материале «Ъ» «Сенаторы поработали с умыслом».