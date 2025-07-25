Куренков: под завалами дома в Саратове все еще могут оставаться люди

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что под завалами жилого дома в Саратове все еще могут оставаться люди. По его словам, спасатели работают осторожно.

«Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно»,— заявил министр журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Губернатор региона Роман Бусаргин ранее сообщал, что поисково-спасательная операция продолжится и в ночные часы. В круглосуточном режиме на месте будут работать врачи и полицейские.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. Известно о шести погибших и семи пострадавших. В регионе введен режим ЧС.

Полина Мотызлевская