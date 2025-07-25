Кредитный портфель бизнеса в Черноземье за год снизился на 3,4%

В шести регионах Черноземья за первые пять месяцев 2025 года компании заняли в банках 667,9 млрд руб., что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных воронежского отделения Центробанка.

Из 667,9 млрд руб. задолженности бизнеса 493,9 млрд руб. приходится на крупные предприятия, что на 3,7% больше, чем за первые пять месяцев 2024 года. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) за январь-май 2025 года заняли в банках 174, млрд руб., что на 19,1% меньше, чем годом ранее. Наибольший объем кредитов в январе-мае получили предприятия сельского хозяйства (183 млрд руб.), оптово-розничной торговли (153,9 млрд руб.) и обрабатывающей промышленности (150,5 млрд руб.). При этом в мае 2025 года сумма выданных кредитов составила 162,4 млрд руб. — на 2,4%, или 4 млрд руб., ниже, чем в апреле.

В частности, с апреля по май кредитный портфель крупного бизнеса макрорегиона вырос на 1,1%. Он увеличился на 3,3% и составил, по данным на 1 июня 2025 года, 0,5 трлн руб.

Объем задолженности юрлиц и ИП Черноземья на начало июня составил 2,1 трлн руб. Относительно начала 2025 года сумма уменьшилась на 11,5 млрд руб. Сокращению задолженности способствовали выплаты предприятий в сферах обрабатывающей и добывающей промышленности. На начало июня 2025 года крупный бизнес должен был банкам 1,6 трлн руб. — на 1,1% больше по сравнению с началом года.

Подробнее о том, как кредитовался бизнес макрорегиона в первом квартале 2025 года,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова