Займы дорого даются

По итогам первого квартала 2025 года компании Черноземья привлекли 339,2 млрд руб. банковских кредитов — на 10% меньше, чем годом ранее, следует из данных Банка России. Заметнее всего кредитование бизнеса сократилось в Воронежской области — на 26%. Исключением стала Курская область, где выдачи займов предприятиям выросли на 38%. Это связывают с госпрограммами по восстановлению приграничного региона после боев. Увеличивают кредитование предприятия АПК, которые вынуждены брать все больше дорогих займов. Эксперты объясняют сокращение выдач не только высокой ключевой ставкой, но и «общим охлаждением экономики».

От кредитов воздерживались все отрасли Черноземья, кроме АПК

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным Банка России, в шести регионах Черноземья за первый квартал 2025 года (наиболее актуальная на 15 июля статистика) компании заняли в банках 339,2 млрд руб., что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (379,2 млрд руб.). Кредитный портфель (общая сумма еще не погашенной, но и не просроченной задолженности) организаций в макрорегионе при этом вырос на 6% — с 1,9 трлн до 2 трлн руб. Наиболее заметно кредитование бизнеса сократилось в Воронежской области — на 26%, до 84,4 млрд руб. (со 114,2 млрд руб. годом ранее). Кредитный портфель в регионе, напротив, снизился на 1% — с 620 млрд до 603,3 млрд руб.

В Белгородской и Орловской областях выдачи кредитов компаниям и предпринимателям сократились на 17% — с 91,2 млрд до 74,9 млрд руб. и с 30,4 млрд до 25,3 млрд руб. соответственно. Долги белгородского бизнеса перед банками увеличились на 10% — с 356 млрд до 388,6 млрд руб., а компаний из Орловской области — на 12%, со 109,1 млрд до 122 млрд руб. В Тамбовской области предприятия привлекли кредитов на 29 млрд руб., что 8% меньше, чем в прошлом году (31,6 млрд руб.). Корпоративная задолженность в регионе уменьшилась на 8,5% (со 176,5 млрд до 161,4 млрд руб.).

Меньше всего в макрорегионе кредитование бизнеса сократилось в Липецкой области — на 4%, с 67,2 млрд до 64,3 млрд руб. В то же время кредитный портфель липецких предпринимателей вырос на 16% — до 326,8 млрд руб. (280,9 млрд руб. годом ранее).

Единственным регионом Черноземья, где корпоративное кредитование выросло, стала Курская область. Рост составил 38% — с 44,6 млрд до 61,4 млрд руб. Задолженность бизнеса за год увеличилась в регионе на 13% — с 368,5 млрд до 412,7 млрд руб.

Чаще всего за кредитами в Черноземье, по оценке Банка России, обращались сельскохозяйственные предприятия, которые привлекли 102,1 млрд руб. Это 30,1% от всего объема выдач. Торговые организации заняли 70,4 млрд руб. (20,8%). Пищепром привлек 37,8 млрд руб. (11,1%).

Сельскохозяйственные предприятия стали больше занимать в банках практически во всех регионах Черноземья, даже в тех, где в целом бизнес-кредитование упало. Так, предприятия АПК Белгородской области привлекли 23 млрд руб. кредитов — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Воронежские аграрии получили займов на 15,9 млрд руб. (+26,8%), курские — на 9,1 млрд руб. (+15,5%), липецкие — на 39,5 млрд руб. (+53,7%), а орловские — на 6,3 млрд руб. (+35%). Только в Тамбовской области выдачи кредитов сельхозпредприятиям, напротив, сократились на 23,4% — до 8,4 млрд руб.

В докладе ЦБ «Региональная экономика» отмечается, что замедление корпоративного кредитования происходит «под влиянием жестких денежно-кредитных условий». «Период высоких ставок в экономике необходим для того, чтобы вернуть инфляцию к цели — 4% в 2026 году — и тем самым снизить себестоимость продукции. Вклад процентных расходов в общую структуру издержек предприятий намного меньше, чем затраты на сырье, комплектующие, оборудование, зарплаты. К тому же в период высокой ключевой ставки рост процентных расходов затрагивает не все компании, а вот высокая инфляция разрушительна для любого бизнеса независимо от того, есть у него кредиты или нет»,— отметил начальник экономического отдела воронежского отделения ЦБ Максим Коршунов.

Аналитик группы «Финам» Игорь Додонов считает, что на динамику кредитования бизнеса в макрорегионе повлияло общее «охлаждение» экономики. «Из-за этого многие компании снизили инвестиции в новые проекты. Также сокращение выдач связано с высокими процентными ставками, ужесточением требований к заемщикам со стороны банков. Рост корпоративного кредитования в Курской области может быть обусловлен реализаций различных госпрограмм, направленных на восстановление экономики после боевых действий. Кредитование предприятий АПК в макрорегионе, как и в стране в целом, растет, вероятно, из-за заметного расширения субсидирования новых кредитов в сельскохозяйственной отрасли со стороны правительства»,— отметил господин Додонов.

Основатель онлайн-платформы «Школа практического инвестирования» Федор Сидоров отмечает особенно заметное падение кредитования бизнеса в Воронежской области: «Регион в последние годы активно привлекал финансирование, и текущая фаза может быть отражением перегретого спроса в прошлом, корректируемого теперь. Влияние также могло оказать и насыщение крупного корпоративного сектора, который уже обеспечил себе финансирование в 2023–2024 годах. На это наложилось и ужесточение банковского скоринга: на фоне растущих рисков банки стали строже оценивать заявки малого бизнеса».

Эксперт добавил, что рост выдач кредитов аграриям может быть связан с «активной подготовкой к полевым работам», а также мерами господдержки. «Первый квартал традиционно требовал затрат на закупку семян, удобрений и обновление техники. А субсидированные ставки и программы льготного кредитования делают банковские продукты для сельхозпредприятий более доступными — в условиях дорогих займов АПК остается приоритетом для банков»,— заключил господин Сидоров.

Егор Якимов