«Ждем осени и некой развязки»

Дональд Трамп вновь допустил введение масштабных вторичных санкций против России. Одновременно президент США заявил о намерении начать переговоры с Москвой об ограничении ядерного оружия. Как известно, глава Белого дома дал сторонам конфликта 50 дней, чтобы найти мирное решение по украинской проблеме. Срок истекает в начале сентября. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе оценивает вероятность новых американских санкций как весьма высокую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле достаточно предсказуемо не принес каких-либо серьезных неожиданностей. Более того, отсутствовал даже положенный для таких случаев медиаэффект. Российская сторона официально подтвердила сам факт встречи буквально перед ее началом, и продолжалась она рекордные 40 минут. Правда, до этого главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили с глазу на глаз, опять же без каких-либо сенсаций.

В этой связи есть веские основания предполагать, что, если дальше так пойдет, переговорный процесс рискует превратиться в рутину и постепенно сойти на нет. При этом обмены пленными проходили и до возобновления диалога. Для этого давно уже существует специальный, проверенный канал связи. Собственно, предложение Мединского создать постоянно действующие рабочие группы логично. Но по большому счету все это и так в том или ином виде существует, но без большой политики, что, может быть, и хорошо.

Реджеп Тайип Эрдоган попытался было взять инициативу на себя. Президент Турции пообещал организовать в Стамбуле российско-украинский и, возможно, американский саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что говорить о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского преждевременно. Теоретически она может состояться, но исключительно для того, чтобы поставить точку в конфликте. В чем же основная проблема, почему переговоры рискуют превратиться в рутину? Ответ очень простой: Дональд Трамп нынче занят другими делами, коих немало. Поставки оружия Киеву согласовали, дебет с кредитом сверили, сроки установили. Москве и Киеву дан шанс договариваться друг с другом напрямую, без стимулов со стороны Америки.

Еще нужно заметить, что за это время народ украинский вновь вышел на протесты. Не будем подробно на этом останавливаться, но главный вывод состоит в том, что укрепить власть настолько, чтобы стать военным вождем, у Владимира Зеленского нынче не получилось. И западные союзники явно не собираются ему это позволить, так же как и так называемый внутренний фактор. Но хорошо ли это для России, сказать сложно. Даже если допустить смещение нынешнего президента, вряд ли новый лидер подпишет нужный для Кремля мирный договор.

Таким образом, после так называемой мирной атаки Трампа все вернулось на круги своя. Западное оружие Украине по-прежнему поставляется, причем, возможно, еще в больших объемах, военный сценарий остается приоритетным. Западные бывшие партнеры не только не собираются отменять санкции, но и пытаются их ужесточить. Виктор Орбан и Роберт Фицо — условные российские союзники — исправно за все это голосуют, пусть и не сразу. Что касается новых американских ограничительных мер, вопрос остается открытым. Однако велика вероятность, что их в итоге также введут. В общем и целом ждем осени и некой развязки. Собственно, варианта два: или компромисс, или новый раунд противостояния. Разного рода сюрпризы и прорывы возможны, но скорее в негативную сторону.

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Дмитрий Дризе