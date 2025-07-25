Глава Удмуртии: мы входим в топ-6 регионов РФ по темпу роста числа субъектов МСП

В Удмуртии насчитывается 73 тыс. представителей малого и среднего бизнеса (МСП) и почти 108 тыс. самозанятых, рассказал глава республики Александр Бречалов на стратсессии по вопросам развития экономики региона 25 июля. Прирост субъектов МСП за год составил 14%, их оборот в 2024 году — 1,6 трлн руб. Объем закупок у госкомпаний у самозанятых вырос на 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Системная работа регионального минэка — в том числе налоговые стимулы: ставка 1% по упрощенной системе налогообложения, специальные льготы для резидентов ТОР (территорий опережающего развития.— “Ъ-Удмуртия”) и малых технологических компаний, наконец, льготные займы для бизнеса — все это дает свои плоды. Мы вышли в лидеры в ПФО и входим в топ-6 регионов страны по темпу роста числа представителей МСП»,— сказал он (цитату приводит пресс-служба главы и правительства Удмуртии).

Господин Бречалов рассказал, что 6 августа в регионе объединенная компания Wildberries & Russ и Агентство стратегических инициатив запустят акселератор для локальных брендов по работе с маркетплейсами «Платформа роста». В середине августа «Сбер» начнет реализацию образовательной программы по масштабированию бизнеса. По словам главы региона, Удмуртия демонстрирует впечатляющую динамику развития предпринимательства.

24 июля глава региона заявил, что кратный рост валового регионального продукта (ВРП) до 1,3 трлн руб. был обеспечен не только за счет оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но и благодаря субъектам МСП.