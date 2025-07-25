Глава Удмуртии: рост ВРП обеспечен также за счет малого и среднего бизнеса

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что кратный рост валового регионального продукта (ВРП) за последние восемь лет — до 1,3 трлн руб. — был обеспечен не только за счет оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но и благодаря малому и среднему бизнесу (МСП). Об этом он заявил во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» 24 июля.

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«Оборот МСП в 2024 году составил 1,6 трлн руб. В 2017 году он измерялся примерно в 200 млрд. Мы в топ-6 (регионов РФ.— “Ъ-Удмуртия”) по росту МСП. Наша главная стратегия с точки зрения развития экономики: зеленый свет инициативе, когда люди хотят развивать свое дело»,— сказал господин Бречалов.

Воронка инвестпроектов, по словам главы региона, насчитывает 400 инициатив. «Это не только кафе, но и крепкие средние компании»,— добавил он. Росту количества инвестпроектов способствует ежегодная работа на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я помню, когда возглавлял “Опору России” в 2012 году, как мы ходили к владельцам торговых сетей и уговаривали сделать их полку для “малышей” (ИП и самозанятые.— “Ъ-Удмуртия”)»,— сказал он. На это бизнесмены отвечали, что малый бизнес может не обеспечить потребностей потребителей.

Господин Бречалов добавил, что сейчас ситуация «кардинально изменилась»: маркетплейсы позволяют развернуть бизнес даже самозанятым. «Через онлайн-площадки можно повысить оборот в 10 раз»,— отметил глава региона.

Напомним, ВРП в Удмуртии составлял в 2018 году 592 млн руб. Рост показателя обсуждался на встрече главы региона с президентом РФ Владимиром Путиным 21 июля.