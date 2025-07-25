В суд направлено дело Романа Громова, которого прокуратура называет идеологом «русского зацепинга»

Северная транспортная прокуратура утвердила обвинение Роману Громову. Надзорное ведомство называет его основоположником и идеологом «зацепинга» в России. Дело направят для рассмотрения в суд после того, как обвиняемому вручат копии заключения.

Фигуранта обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Следствие установило, что господин Громов склонял детей к занятию «зацепингом». Также он администрировал несколько групп по соответствующей тематике, которые позже заблокировали. По инкриминируемой статье (ст. 151.2 УК) ему грозит до трех лет лишения свобод.

Роскомнадзор в 2017 году признал «зацепинг» скрытой формой суицидального поведения. После этого ведомство начало блокировать соответствующие соцсети и сайты. В 2021 году Мещанский райсуд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете публикации роликов с «зацепингом» на YouTube.

Никита Черненко