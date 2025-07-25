Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга могут повысить в августе

В Смольном обсуждают повышение цен на проезд в общественном транспорте в среднем на 6,5%, сообщает 78.ru. Это может случиться уже в августе. Речь идет о стоимости одноразовой поездки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На текущий момент проехать на наземном транспорте за полную стоимость можно за 75 рублей, 81 рубль придется отдать за передвижение в подземке. Если постановление будет принято, то цены увеличатся до 80 и 86 рублей соответственно.

Стоимость поездки по «Подорожнику» до начала 2026 года менять не планируют. Предположительно, с начала нового года за поездку на любом виде транспорта нужно будет заплатить 60 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за первое полугодие 2025 года петербуржцы более 745 тыс. раз пополнили электронные кошельки через приложение «Подорожник» и «Личный кабинет пассажира».

Андрей Маркелов