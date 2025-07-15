Петербуржцы пополнили «Подорожник» через приложение более 700 тысяч раз

За первое полугодие 2025 года петербуржцы более 745 тыс. раз пополнили электронные кошельки через приложение «Подорожник» и «Личный кабинет пассажира», сообщает пресс-служба Смольного. В администрации Петербурга подчеркнули, что такие цифры показывают востребованность сервиса, позволяющего быстро и удобно оплачивать проезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ

За отчетный период пассажиры совершили около 1,4 млн поездок с использованием виртуальных проездных билетов. Через мобильные сервисы совершили более 392 тыс. операций по полнению билетов на виртуальных носителях и 353 тыс. пополнений билетов на пластиковых картах «Подорожник».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по случаю столетнего юбилея ФК «Зенит» в метро Петербурга начали продавать карты «Подорожник» со специальным дизайном.

Андрей Маркелов