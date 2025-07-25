Новые офисы ПСБ открылись в Ярославской области

В Гаврилов-Яме и Большом Селе начали работу новые офисы ПСБ, созданные совместно с ритейлером «Связь.ON», входящим в группу банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Любимов Фото: Андрей Любимов

Новые помещения объединяют банковское обслуживание и услуги партнера, включая продажу электронных устройств и сопутствующих сервисов. Формат предполагает работу специалистов обеих организаций на одной площадке.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» вице-президент, управляющий Ярославским филиалом ПСБ Алексей Богачев, до конца 2025 года общее количество точек обслуживания в области достигнет 25. Господин Богачев также отметил, что банк планирует развивать не только банковскую сеть в регионе, но и социально значимую инфраструктуру.

Генеральный директор «Связь.ON» Дагмара Иванова подчеркнула, что новый формат предусматривает объединение банковских сервисов и ассортимента технологических товаров на одной площадке.

По сообщению банка на территории Ярославской области в 2025 году планируется открытие 13 новых офисов. Увеличение числа точек обслуживания входит в пятилетний план по расширению присутствия банка в регионе.