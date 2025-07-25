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Коммерсантъ FM
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Во Франции отменен ордер на арест Башара Асада

Кассационный суд Франции, как сообщает Franceinfo, отменил 25 июля 2025 года ордер на арест Башара Асада. Бывший президент Сирии (2000–2024) обвинялся в соучастии в преступлениях против человечности и военных преступлениях, связанных с химическими атаками в августе 2013 года в Восточной Гуте, Адре и Думе.

Фото: Remy de la Mauviniere / AP Photo / AP

Фото: Remy de la Mauviniere / AP Photo / AP

Ордер на арест Башара Асада был выписан в ноябре 2023 года. Однако прокуратура пыталась его опротестовать, поскольку в соответствии с международным правом главы государств, премьер-министры и министры иностранных дел, находящиеся при исполнении полномочий, пользуются абсолютным личным иммунитетом от уголовного преследования в судах других стран.

В июне 2024 года Парижский апелляционный суд признал ордер законным. Но теперь высшая судебная инстанция Франции поддержала довод прокуратуры. Поэтому ордер на арест в отношении Асада, на тот момент еще действующего главы государства, признан недействительным.

Однако в своем публичном заявлении председатель Кассационного суда подчеркнул, что, поскольку Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года и более не занимает президентский пост, его иммунитет утрачен. Это означает, что теперь возможно выдавать новые ордера на арест по тем же или другим обвинениям, в частности за военные преступления и преступления против человечности. Судебное расследование во Франции в отношении Асада продолжится.

Алексей Тарханов, Париж

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