В Краснодаре тушат поле возле многоквартирных домов

В районе улицы Краеведа Соловьева в Краснодаре зафиксировано возгорание стерни и бытового мусора на площади порядка 500 кв. м. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

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По прибытии к месту происшествия первые пожарные расчеты подтвердили факт возгорания вблизи жилого комплекса. Уточняется, что площадь пожара может быть скорректирована в процессе ликвидации.

К тушению привлечены силы регионального управления МЧС: три человека личного состава и 15 единиц техники.

На территории Краснодарского края продолжает действовать режим чрезвычайной пожароопасности пятого класса, относящийся к категории опасных метеорологических явлений. До 30 июля в регионе сохраняется ограничение на пребывание граждан в лесных массивах.

Вячеслав Рыжков