В Екатеринбурге с начала года ликвидировали 434 несанкционированные свалки

С начала года в Екатеринбурге ликвидировали 434 несанкционированные свалки общим весом 1,5 тыс. т, сообщили в пресс-службе администрации города по итогам совещания главы города Алексея Орлова с руководством районных администраций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Руководители районных администраций отчитались о проделанной работе: в Кировском районе ликвидировано 14 скоплений мусора (181 тонна), в Октябрьском — 75 (435 т), в Железнодорожном — 21. Поиском свалок занимаются квартальные. В 2024 году в Екатеринбурге было ликвидировано 809 свалок общим весом 4,5 тыс. т.

«Ликвидация несанкционированных свалок — ключевой вопрос уборки нашего города. Горы мусора угрожают экологии Екатеринбурга и портят его внешний вид», — подчеркнул Алексей Орлов.

Глава города поручил максимально жестко привлекать к ответственности нарушителей и устанавливать фотоловушки в местах регулярного скопления отходов. Штраф за складирование мусора в неположенном месте составляет 5 тыс. руб.

Ранее в Артинском районе (Свердловская область) ликвидирована несанкционированная свалка свалка строительного мусора, твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов общим объемом 642 куб. м. и площадью 1 тыс. кв.м.

Полина Щуцкая