Дом на крови

50 лет назад председатель КГБ Юрий Андропов обратился в Политбюро ЦК КПСС с предложением снести постройку на углу улиц Карла Либкнехта и Клары Цеткин в Свердловске. Здание, также известное как Ипатьевский дом, привлекало излишнее внимание зарубежных историков: в июле 1918-го здесь был казнен последний российский император Николай II с семьей. “Ъ” восстановил историю места — от дворянской усадьбы до Храма-на-Крови.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом Ипатьева в Свердловске Фото: РИА Новости Дом Ипатьева Фото: Игорь Виноградов / РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 Дом Ипатьева в Свердловске Фото: РИА Новости Дом Ипатьева Фото: Игорь Виноградов / РИА Новости

На склоне эпохи

Каменный двухэтажный особняк появился на спуске Вознесенской горки в Екатеринбурге в конце 1870-х. Его первый владелец — статский советник, горный инженер и управитель Березовского золотодобывающего завода Иван Редикорцев. Активный участник Уральского общества любителей естествознания и знаток драгоценных камней, господин Редикорцев приобрел два строения, объединил их в усадьбу, а в 1878 году возвел новый каменный дом со службами — подсобными помещениями для разных хозяйственных нужд.

Архитекторы умело использовали рельеф: восточный фасад стал одноэтажным, западный — двухэтажным. Дом был комфортабельным для своего времени: с водопроводом, канализацией, верандой и просторным подвалом. Однако финансовые трудности вынудили господина Редикорцева продать его в 1899 году.

Особняк перешел к золотопромышленнику Ивану Шаравьеву. Согласно одной версии, он сколотил состояние на афере со «стреляными приисками»: перед показом участка покупателю господин Шаравьев якобы заряжал ружье золотыми крупинками и обстреливал землю. Увидев рассыпанное «золото», покупатель в восторге выкладывал немалую сумму за «богатый» участок. Вырученные средства делец тратил на содержание лошадей и игры в тотализатор на Екатеринбургском ипподроме. В конце концов он погряз в долгах, и дом был выставлен на продажу.

В 1908 году новым хозяином стал инженер железнодорожных войск Николай Ипатьев. В 1905–1910 годах он руководил строительством Пермь-Екатеринбургской железной дороги, за что был удостоен памятного золотого жетона от императора Николая II. Также он участвовал в строительстве нового здания железнодорожного вокзала Екатеринбурга и Уральского горного института. По одной из версий, свой дом он приобрел за 6 тыс. руб., обустроив офис на первом этаже и жилые комнаты для семьи — на втором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Николаевич Ипатьев (1869—1938), владелец дома

Фото: Wikipedia Николай Николаевич Ипатьев (1869—1938), владелец дома

Фото: Wikipedia

Не ведают, что творят

В апреле 1918 года находившийся в отъезде Николай Ипатьев был выселен из дома новой властью. Большевики, оценив удобный обзор колокольни соседней Вознесенской церкви, реквизировали здание под «дом особого назначения» — временную тюрьму для свергнутого императора Николая II и его семьи.

30 апреля 1918 года Романовы были доставлены в Екатеринбург и размещены в особняке, обнесенном к тому моменту высоким деревянным забором с наблюдательными постами. Дом охраняли более 70 красноармейцев, набранных из числа работников екатеринбургских фабрик.

Последние 78 дней жизни члены царской семьи и их свита провели в стенах Ипатьевского дома. В ночь на 17 июля 1918 года узников разбудили и под предлогом соблюдения мер безопасности попросили спуститься в подвал. Здесь им зачитали приговор Уральской областной чрезвычайной комиссии — они подлежали расстрелу, что и было немедленно приведено в исполнение расстрельной командой под руководством председателя Уралсовета Якова Юровского. Останки сбросили в старые шахты в урочище Ганина Яма, позже переместив их в Поросенков Лог и закопав на Старой Копятковской дороге. Причиной поспешных решений и действий, как считается, стали сообщения о стремительном приближении к городу частей Белой армии и Чехословацкого корпуса. Сразу после казни Николаю Ипатьеву вернули ключи от дома, но тот отказался в него возвращаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Одна из комнат в Ипатьевском доме, где жила императорская семья во время ареста Фото: РИА Новости Стена в подвале дома, где расстреляли царскую семью Фото: Архивы России / Wikipedia Столовая в доме Ипатьева Фото: Алексей Наметкин / Wikipedia Первые два окна слева и два окна с торца — комната царя, царицы и наследника. Третье окно с торца — комната великих княжон. Внизу под ней — окно подвала, где были расстреляны Романовы Фото: Wikipedia Следующая фотография 1 / 4 Одна из комнат в Ипатьевском доме, где жила императорская семья во время ареста Фото: РИА Новости Стена в подвале дома, где расстреляли царскую семью Фото: Архивы России / Wikipedia Столовая в доме Ипатьева Фото: Алексей Наметкин / Wikipedia Первые два окна слева и два окна с торца — комната царя, царицы и наследника. Третье окно с торца — комната великих княжон. Внизу под ней — окно подвала, где были расстреляны Романовы Фото: Wikipedia

Революция, безбожники, Эрмитаж

Уже через несколько дней после расстрела императорской семьи, 25 июля 1918 года, в доме разместился штаб чехословацкого генерала Радолы Гайды, который в 1919-го помог Николаю Ипатьеву навсегда уехать из Екатеринбурга в Прагу. В 1920-е, когда город уже носил имя революционера Якова Свердлова, в здании располагались квартиры советских служащих и общежитие, а в 1927-м его превратили в Музей революции. Главной экспозицией стал подвал, где воссоздавали сцену расстрела, показывали следы пуль на стенах. Здесь побывал Владимир Маяковский, посвятивший событию стихотворение «Император». В 1930-х дом стал Антирелигиозным музеем, в котором до 1946 года хранились мощи покровителя уральской земли Симеона Верхотурского — святого, особо почитавшегося в семье Николая II.

С началом Великой Отечественной войны в Свердловск прибыли два эшелона с экспонатами из коллекций Эрмитажа. Всего сюда было эвакуировано около полумиллиона предметов. Их разместили на трех площадках: в Свердловской картинной галерее, в костеле Зачатия святой Анны и Ипатьевском доме. В 1945-м экспонаты отправили обратно в Ленинград.

После войны в здании находились партийный архив и учебный центр областного управления культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разрушение Ипатьевского дома в 1977 году

Фото: Витольд Муратов / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Разрушение Ипатьевского дома в 1977 году

Фото: Витольд Муратов / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Коммунизм камень точит

К 1960-м дом начал приобретать статус неофициального мемориала — люди приходили к месту расстрела царской семьи. Интерес проявляли и высокопоставленные лица. В 1973 году министр внутренних дел СССР Николай Щелоков, ознакомившись в Свердловске с документами по делу о казни Романовых, лично посетил особняк. Злополучный дом приобретал нежелательную для руководства СССР популярность: ходили слухи о возможном признании дома памятником международного значения (ЮНЕСКО).

26 июля 1975 года глава КГБ СССР Юрий Андропов направил в Политбюро ЦК КПСС предложение о сносе Ипатьевского особняка. Свердловские власти во главе с первым секретарем Свердловского обкома КПСС Яковом Рябовым долго тянули с исполнением решения. В 1977-м сменивший Рябова Борис Ельцин в преддверии 60-летия Октябрьской революции под предлогом спрямления улицы Карла Либкнехта и реконструкции зданий дал распоряжение о сносе постройки. Кирпичное здание оказалось невероятно прочным: попытки разобрать его вручную провалились. Потребовалось два дня и несколько серий взрывов, прежде чем массивные стены начали оседать и рассыпаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Ельцин (в 1976—1985 первый секретарь Свердловского обкома КПСС)

Фото: Семехин Анатолий / Фотохроника ТАСС Борис Ельцин (в 1976—1985 первый секретарь Свердловского обкома КПСС)

Фото: Семехин Анатолий / Фотохроника ТАСС

По соображениям совести

В 1981 году во время поездки в Свердловск Николай Щелоков спросил Бориса Ельцина: «Зачем же вы снесли дом Ипатьева, связанный с судьбой царской семьи?» Будущий президент России ответил уклончиво: «Это не мы снесли, это — бульдозеры». В своей книге воспоминаний «Исповедь на заданную тему» Ельцин так описал обстоятельства сноса: «… получаю секретный пакет из Москвы. Читаю и глазам своим не верю: закрытое постановление Политбюро о сносе дома Ипатьевых в Свердловске… Не подчиниться секретному постановлению Политбюро было невозможно».

Личное участие Бориса Ельцина в церемонии перезахоронения в 1998 года семьи последнего российского императора многие расценили как попытку загладить свою вину в сносе Ипатьевского дома. Место захоронения царской семьи было официально вскрыто в 1991 году, останки много лет находились на экспертизе, прежде чем были торжественно погребены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в 80-ю годовщину расстрела. Накануне церемонии Ельцин заявил: «Я считаю это покаянием нашего поколения... Это будет по-человечески справедливо!»

На пустыре после сноса дома долгое время стоял Поклонный крест. В 1990-е годы, после распада Советского Cоюза, возникла идея возвести здесь храм. В 2000 году Русская Православная Церковь канонизировала Николая II и его семью как страстотерпцев, а в 2003-м максимально близко к месту, где некогда располагался Ипатьевский дом, был освящен Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Недостроенная часовня на месте дома Ипатьева Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Поклонный крест на месте снесенного дома в 1991 году Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Памятная плита на месте дома Ипатьева Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Памятный крест на месте снесенного Ипатьевского дома в 1991 году Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Храм-на-Крови, построенный на месте дома Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Храм-на-Крови, построенный на месте дома Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства Следующая фотография 1 / 7 Недостроенная часовня на месте дома Ипатьева Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Поклонный крест на месте снесенного дома в 1991 году Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Памятная плита на месте дома Ипатьева Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Памятный крест на месте снесенного Ипатьевского дома в 1991 году Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Храм-на-Крови, построенный на месте дома Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Храм-на-Крови, построенный на месте дома Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства

Текст: Милена Двойченкова