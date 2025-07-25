Финальный этап реконструкции водопровода начался на Заневском проспекте

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступили к завершающему этапу реконструкции водопровода на Заневском проспекте от проспекта Косыгина до реки Оккервиль, сообщает пресс-служба Смольного. Работы ведутся на участке протяженностью 2 км с 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В настоящее время сотрудники предприятия начали прокладку сетей на участке от проспекта Энергетиков до реки Оккервиль, осталось продолжить около 500 метров труб диаметром 1000 мм из 2000 запланированных метров.

В работе используют трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и полиэтилена. Материалы повышают срок годности труб до 100 лет, они устойчивы к коррозии и низким температурам.

Новая магистраль обеспечит надежным водоснабжением 200 тыс. жителей Красногвардейского района. В зоне водопроводной сети расположено 64 детских сада, 35 школ и 10 больниц. Реконструкцию обещают закончить до конца 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на реконструкцию наружного освещения на улице Восстания выделят 132 млн рублей.

Андрей Маркелов