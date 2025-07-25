Из-под завалов жилого дома в Саратове извлекли тело пятого погибшего

Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов жилого дома в Саратове, где произошел взрыв бытового газа, сообщило МЧС. Ранее сообщалось, что среди погибших — один ребенок. За медицинской помощью обратились семь человек, они находятся на амбулаторном лечении.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. На месте продолжается разбор завалов, работают спасатели и кинологи.

По словам губернатора региона Романа Бусаргина, поисково-спасательная операция продолжится и в ночные часы. В круглосуточном режиме на месте будут работать врачи и полицейские.

Полина Мотызлевская