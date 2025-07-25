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Коммерсантъ FM
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Из-под завалов жилого дома в Саратове извлекли тело пятого погибшего

Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов жилого дома в Саратове, где произошел взрыв бытового газа, сообщило МЧС. Ранее сообщалось, что среди погибших — один ребенок. За медицинской помощью обратились семь человек, они находятся на амбулаторном лечении.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. На месте продолжается разбор завалов, работают спасатели и кинологи.

В Саратове в жилом доме взорвался газ. Главное

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По словам губернатора региона Романа Бусаргина, поисково-спасательная операция продолжится и в ночные часы. В круглосуточном режиме на месте будут работать врачи и полицейские.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Взрыв газа в жилом доме в Саратове

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Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Последствия взрыва бытового газа

Последствия взрыва бытового газа

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Сотрудники МВД на месте взрыва

Сотрудники МВД на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

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Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Последствия взрыва бытового газа

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Сотрудники МВД на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

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