Саммит СМИ стран—участниц ШОС призвал к сотрудничеству

В китайском Чжэнчжоу с 23 по 27 июля проходит Саммит СМИ и аналитических центров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ее стран-партнеров. Участие в мероприятии принимают более 400 журналистов, экспертов и официальных лиц. Форум организован китайским агентством «Синьхуа» совместно с Китайской ассоциацией международных исследований (CAIE) и правительством провинции Хэнань.

В пятницу делегаты подписались под «Чжэнчжоуским консенсусом Саммита СМИ и аналитических центров в рамках ШОС». В документе говорится о роли, которую должны играть СМИ и аналитические центры в продвижении повестки ШОС. Участники конференции убеждены, что «СМИ и аналитические центры стран ШОС должны в полной мере выступать мостами и связующими звеньями, чтобы сообща и надлежащим образом повествовать о сотрудничестве в рамках ШОС, демонстрировать ее яркие достижения, тем самым внося мудрость и силу в продвижение мира, стабильности, процветания и развития как в регионе, так и во всем мире». СМИ и аналитические центры ШОС, по их мнению, также «должны активизировать усилия для повышения осведомленности о национальных реалиях, путях и стратегиях развития разных стран организации».

ШОС — межправительственная организация, созданная в 2001 году в Шанхае. В ее состав входят десять государств (помимо России это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.) Организация занимается координацией усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также развитием торгово-экономических связей.

Саммит СМИ и аналитических центров в Чжэнчжоу является частью подготовки к предстоящему саммиту глав государств ШОС, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. Однако разногласия внутри организации затруднили подготовку к встрече.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Шанхайский спор»

Александр Одиноков