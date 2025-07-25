Инспектора свердловского УФНС судят по делу о взятках на 325 тысяч рублей

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля УФНС по Свердловской области Руслана Шаехова, обвиняемого в получении взяток на общую сумму в 325 тыс. руб. от местных предпринимателей за «незаконные бездействия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, Руслан Шаехов занимался преступной деятельностью с 2018 по 2023 год. В его обязанности входила проверка кассовых аппаратов у предпринимателей, контроль за соответствующей документацией и составление протоколов об административно-правовых нарушениях в случае их выявления.

Гособвинитель рассказала, что, будучи госинспектором в налоговой, Руслан Шаехов предлагал бизнесменам за вознаграждение закрыть глаза на отсутствие у них кассовых аппаратов и необходимой регистрации без последующего составления протокола. Ежемесячно он брал с бизнесменов от 2 тыс. руб. до 9 тыс. руб. «В результате указанных действий Шаехова был подорван авторитет государственного органа власти ИФНС России, тем самым причинен вред деловой репутации указанного федерального органа», — рассказала прокурор на суде.

Как стало известно во время заседания суда, бывшему налоговику предъявлено обвинение по семи эпизодам по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и по ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, не превышающее десяти тысяч). Он заявил, что зачитанное обвинение ему «непонятно».

Его адвокат тоже подчеркнул, что «смысл инкриминируемых противоправных деяний непонятен». «Исходя из самого текста обвинения, каким образом следует, что у господина Шаехова были неограниченные полномочия в отношении любого из предпринимателей, что он мог к любому подойти и что-то требовать», — возмутился защитник.

Напомним, экс-начальник свердловского УФНС Сергей Логинов заочно арестован за получение взяток на 192 млн руб. По данным «Ъ-Урал», с декабря 2024 года он скрывается от уголовного преследования в ОАЭ.

Мария Шараева