Суд оштрафовал бизнесменов, которые давали взятки начальнику вокзала в Уфе

В Башкирии две компании оштрафованы на 2 млн руб. за коррупционные правонарушения, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

С 2018 по 2023 год сотрудники компаний передали начальнику железнодорожного вокзала Уфы Олегу Мигунову более 360 тыс. руб. «за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности». В связи с этим прокуратура возбудила дела за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Суд назначил каждой компании штраф по 1 млн руб.

В апреле Советский районный суд Уфы признал бывшего начальника железнодорожного вокзала станции «Уфа» Олега Мигунова виновным в получении взяток. Приговор — семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 2 млн руб. Ему также запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в акционерных обществах с государственным участием на четыре года.

Как установил суд, с 2018 по 2023 годы Олег Мигунов получал от предпринимателей, арендующих торговые площади на вокзале, взятки от 7 до 13 тыс. руб. «за общее покровительство их предпринимательской деятельности и непринятие мер реагирования в случаях нарушений арендатором условий договора». Всего таким образом он получил более 900 тыс. руб.

Олег Вахитов