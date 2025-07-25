В Югре будут судить бизнесмена за хищение 170 млн рублей при поставке труб

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве на 170 млн руб. при поставке труб для нефтедобывающих предприятий, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным следствия, с февраля 2021 по февраль 2023 года обвиняемый, в рамках договоров с двумя крупными компаниями, предоставил поддельные документы о качественных характеристиках нефтепроводных труб и поставил продукцию в меньшем объеме. В ходе расследования на имущество обвиняемого стоимостью около 20 млн руб. наложен арест и изъят товар на сумму порядка 54 млн руб.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее прокуратура ХМАО направила в суд уголовное дело бывшего руководителя нескольких некоммерческих организаций (НКО), который обвиняется в хищении более 40 млн руб.

Полина Щуцкая