Экс-главу нескольких НКО будут судить в ХМАО за хищение 40 млн рублей

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) направила в суд уголовное дело бывшего руководителя нескольких некоммерческих организаций (НКО), который обвиняется в хищении более 40 млн руб., сообщили в окружной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ему предъявлено обвинение по ч.ч.3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствие установило, что с 2014 по 2020 год обвиняемый вместе с сотрудниками бюджетных учреждений участвовал в хищении денег. В качестве подрядчика он заключал фиктивные договоры с аффилированными ему организациями и представителями окружных учреждений. Услуги по договорам не оказывались, работы проводились работниками учреждений либо сторонними организациями. Деньги поступали на счета подконтрольных ему организаций и обналичивались. Этими средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Прокуратура также предъявила иски о возмещении ущерба. Обвиняемый заключил досудебное соглашение — дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах совершенных преступлений, а также других участниках группы. Уголовное дело направлено в Ханты-Мансийский районный суд, а дела соучастников уже рассматриваются.

Напомним, в конце прошлого года в Сургуте (ХМАО-Югра) полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) в отношении сотрудников детского сада, подозреваемых в хищении 80 млн руб.

Ирина Пичурина