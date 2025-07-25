Мэрия Ульяновска обещает разобраться с переводом МКД в «общий котел» капремонта

Глава Ульяновска Александр Болдакин поручил городскому управлению ЖКХ совместно с региональным Фондом модернизации ЖКХ (ФМЖКХ) разобраться с перечнем МКД, переведенных со спецсчетов капремонта на общий счет капремонта Фонда модернизации ЖКХ, и «до середины августа провести выверку всех МКД, включенных в перечень». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Ульяновская городская дума Фото: Фото: Ульяновская городская дума

По информации пресс-службы, «такое решение было принято по итогам обсуждения ситуации с изменением способа формирования фондов капитального ремонта», состоявшегося при участии депутатов гордумы, представителей подразделений мэрии, руководства регионального минЖКХ, регионального Агентства стройжилнадзора, ФМЖКХ, управляющих компаний (УК) и собственников жилья.

Фактически совещание стало реакцией городских властей на возмущение собственников жилья и руководителей УК на незаконность перечня МКД, передаваемых в «общий котел» капремонта, сформированного с нарушением процедуры, прописанной в Жилищном кодексе и подзаконных актах.

Как ранее сообщал «Ъ», мэр Ульяновска Александр Болдакин своим постановлением №678 от 10.07.2025 г. без извещения собственников жилья перевел 167 МКД со спецсчетов формирования фонда капремонта на общий счет капремонта регионального оператора — ФМЖКХ. Мэрия это решение объясняло своим законным правом на такой перевод в случаях, когда УК нарушают сроки региональной программы капремонта. Случайно узнавшие об этом постановлении председатели советов МКД и руководители УК возмутились решением, назвав его «самоуправством мэрии». Эксперты заявляли, что перечень подготовлен явно с нарушением процедуры, поскольку инициатива о таком переводе может идти только от Жилстройнадзора и должна согласовываться с городской спецкомиссией по капремонту МКД. При этом собственники жилья и УК не были уведомлены о таком переводе, в то время как у каждого МКД были свои причины изменения сроков программы капремонта. Сама же программа капремонта, по мнению экспертов, «кривая» и «не соответствует реалиям». При этом выяснилось, что спецкомиссия по капремонту такой перевод вообще не обсуждала.

Собственники жилья высказывали предположение, что перевод мог быть осуществлен по инициативе ФМЖКХ в связи с нехваткой его финансовых средств на выполнение собственной программы капремонта, и в конечном итоге такой перевод только ухудшит ситуацию.

Занимающийся вопросами защиты интересов собственников жилья общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев направил обращение генпрокурору РФ с просьбой провести проверку законности постановления мэра.

Будет ли отменено сомнительное постановление мэра, мэрия не сообщает, также не сообщается, кто оказался виновным в подготовке сомнительного постановления.

Однако в пятницу председатель гордумы Илья Ножечкин в своем Telegram-канале сообщил, что постановление №678 «будет отменено» — такую рекомендацию главе города высказали депутаты по итогам совещания, поскольку проведенный ими анализ ситуации показал расхождение перечня с реальным состоянием дел.

Сергей Титов, Ульяновск