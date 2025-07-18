По большому счету

Мэрия Ульяновска без согласования с собственниками жилья перевела 167 многоквартирных домов (МКД) со спецсчета формирования фонда капремонта на общий счет под управление регионального фонда модернизации ЖКХ. Такой перевод в регионе применяется впервые. В мэрии свое решение объясняют тем, что управляющие компании (УК) не исполнили требования региональной программы капремонта. Руководители УК и председатели советов МКД возмущены «самовольным решением администрации города», отмечая, что они исправно собирали средства и занимались постепенно различными видами капремонта. Эксперты считают, что власти города, формально поступив в соответствии с Жилищным кодексом, тем не менее провели перевод с нарушениями. Ульяновские общественники готовят обращение к генпрокурору РФ с протестом против этого шага городской власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что перед принятием решения о переводе домов в «общий котел» мэрия должна была проанализировать ситуацию с капремонтом по каждому МКД

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Эксперты считают, что перед принятием решения о переводе домов в «общий котел» мэрия должна была проанализировать ситуацию с капремонтом по каждому МКД

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Ульяновска Александр Болдакин подписал постановление (№678 от 10.07.2025 г.), которым перевел 167 многоквартирных домов (МКД) со спецсчетов формирования фонда капремонта на общий счет капремонта регионального оператора — Фонда модернизации ЖКХ Ульяновской области (ФМЖКХ). Случайно узнавшие об этом постановлении председатели советов МКД и руководители УК стали возмущаться в чатах и соцсетях «самоуправством мэрии».

Согласно Жилищному кодексу РФ, собственники помещений МКД вправе выбрать один из двух способов формирования фонда капремонта дома: на спецсчете или на счете регоператора, в «общем котле». Но местная администрация вправе без учета мнения жителей изменить способ формирования фонда со спецсчета на счет регионального оператора, если капремонт не проведен в сроки, предусмотренные региональной программой капремонта МКД, или если задолженность собственников по оплате взносов на капремонт превышает 50%. При этом администрация города, принимая такое решение, должна за месяц до этого предупредить собственников (управляющие компании) о возможном переводе. Однако, по данным «Ъ», директора УК заявили, что для них такое решение «было полной неожиданностью».

Подобный перевод МКД со спецсчетов капремонта на общий счет регионального оператора происходит в Ульяновске впервые.

Как пояснили «Ъ» в мэрии, постановлением «исполнены требования Жилищного кодекса», поскольку в этих домах капремонт не был проведен в сроки, указанные в региональной программе капремонта». Кто стал инициатором подготовки постановления, в мэрии пояснить не смогли, но заверили, что с переходом домов в «общий котел» проблем со своевременностью капремонта не будет.

Директор регоператора (ФМЖКХ) Андрей Ещеркин заявил «Ъ», что постановление мэра не его инициатива, но отметил, что при несоблюдении сроков региональной программы дом «автоматически должен вернуться в региональный фонд». При этом он заметил, что «если вдруг произошла какая-то ошибка, то люди могут собрать документы, подать в управления ЖКХ, и их потом исключат». Он также признал, что фактическую проверку на месте по каждому дому никто не проводил, «выводы делались на основании информации, размещенной в ГИС ЖКХ».

Директор УК «Свобода» Инна Эсмонтова, принимавшая активное участие в обсуждении ситуации в чате директоров УК, сказала «Ъ», что «чиновники, которые готовили постановление, видимо, не желали разбираться в ситуации». «Многие дома из списка стоят по капремонту на 2030 или 2032 год. Как они попали в этот перечень? Сама региональная программа капремонта была совершенно не продумана, там много ошибочных требований, поэтому управляющие компании ведут работу по своему порядку, обращая внимание на самые важные места. Кроме того, в список попали дома, на которых по требованию суда мэрия уже выполнила капремонт в 2024 году»,— заявила директор УК. При этом она заметила, что «никто, формируя список, не поинтересовался на местах реальным состоянием домов». «Полагаю, фонд, который на сегодня является почти банкротом, просто хочет за счет накопленных на спецсчетах средств заткнуть свои финансовые дыры»,— добавила госпожа Эсмонтова.

Как выясняется, почти полтора года назад уже была попытка мэрии перевести 200 МКД со спецсчетов на общий счет. Инициатором стал ФМЖКХ, который 19 марта 2024 года направил мэру официальное письмо со списком домов, «которые не выполнили капремонт в установленные сроки», и просьбой «принять решение» по этим МКД. Зампред областного координационного совета собственников помещений МКД, советник председателя облправительства по вопросам ЖКХ Геннадий Антонцев в письмах руководству управления ЖКХ и городской комиссии по установлению необходимости проведения капремонта в МКД высказал критические замечания по явным нарушениям процедуры. Тогда перевод МКД «в общий котел» был остановлен.

Сейчас, как отметил в беседе с «Ъ» Геннадий Антонцев, «фактически в постановлении перечислены те же дома». Он предположил, что постановление мэра снова могло быть подготовлено с нарушениями процедуры. «Инициатива по закону может идти лишь от Жилстройнадзора, который контролирует состояние по капремонту, после чего решение о возможности перевода МКД со спецсчета должна принимать специальная городская комиссия. Кроме того, не было положенного заблаговременного уведомления собственников спецсчетов. А главное — нельзя вот так скопом, только по формальным признакам, принимать столь серьезное решение. Да, некоторым домам, в которых по два-три этажа и которые никогда не смогут собрать необходимые средства на капремонт, после перехода в “общий котел” станет лучше. Но не факт, что станет лучше остальным, и их смогут включить теперь в краткосрочную программу капремонта»,— заметил советник. По его словам, перед принятием таких решений необходимо учесть для каждого дома последствия перевода, проанализировать ситуацию по каждому МКД, потому что региональная программа капремонта «непродуманная и кривая», «в ней заложены тупиковые ситуации», и вполне возможно, что собственники принимали решение о более оптимальном порядке капремонта. И заняться этим должна была специальная городская комиссия по капремонту МКД, добавил Геннадий Антонцев.

Зампред комиссии Юлия Мокеева сказала «Ъ», что комиссия вопросы перевода домов со спецсчетов «не обсуждала».

Ульяновский общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев сообщил «Ъ», что считает постановление мэра сомнительным и просит Генпрокуратуру провести проверку его законности.

В пятницу ФМЖКХ направил руководителям УК сообщение, где отмечалось, что «в связи с многочисленными обращениями граждан и владельцев спецсчетов» фонду «поручено провести проверку законности оснований по включению домов в данное постановление», и руководителей компаний просят направить в фонд все необходимые документы.

Сергей Титов, Ульяновск