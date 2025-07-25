Минюст США подал в суд на власти Нью-Йорка

Министерство юстиции США подало иск к мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу и ряду других чиновников городской администрации, обвинив их в том, что они препятствуют исполнению федерального иммиграционного законодательства. Истец требует, чтобы Нью-Йорк отказался от политики города-убежища, которая, по утверждению министерства, нарушает положение конституции о верховенстве федерального права над правом штатов и муниципалитетов.

Нью-Йорк, возглавляемый демократами, реализует политику города-убежища, в соответствии с которой он для защиты иммигрантов, в том числе нелегальных, ограничивает сотрудничество с федеральными иммиграционными властями. Власти городов-убежищ не запрашивают информацию об иммиграционном статусе прибывающих в них людей и не помогают федеральным иммиграционным службам при задержании и депортации нелегалов.

Как утверждается в заявлении Минюста США, политика властей Нью-Йорка «позволяет расхаживать по улицам тысячам опасных преступников, которые совершают чудовищные преступления». «Если власти Нью-Йорка не хотят встать на защиту безопасности своих граждан, тогда это сделаем мы»,— заявила генеральный прокурор США Памела Бонди.

За последние три месяца Минюст США уже подал аналогичные иски к властям Лос-Анджелеса, Рочестера, нескольких городов в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Колорадо и Иллинойс. Мэр города Луисвилл, к которому также готовился иск, отменил политику города-убежища.

Алена Миклашевская