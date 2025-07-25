Глава МЧС вылетит к месту взрыва газа в жилом доме Саратова

Глава МЧС Александр Куренков вылетит в Саратов, чтобы лично проконтролировать работу экстренных служб на месте взрыва в жилом доме. Такое решение он принял после доклада представителя саратовского МЧС Алексея Костюка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Куренков

Фото: МЧС России Александр Куренков

Фото: МЧС России

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. На месте продолжается разбор завалов, работают спасатели и кинологи. Известно о четырех погибших, включая ребенка. По данным регионального МЧС, пострадали семь человек. Они находятся на амбулаторном лечении. СМИ при этом писали, что из-под завалов были спасены более 10 человек.

Жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения на базе школы №3. Позднее их разместят в гостинице «Сокол». Общее число эвакуированных власти не называли.

Полина Мотызлевская