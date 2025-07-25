Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об осквернении могил в Снежинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об осквернении захоронений, в том числе участников специальной военной операции в Челябинской области. Руководитель регионального управления Алексей Колбасин должен рассказать об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а затем — о результатах расследования, сообщает Информационный центр СКР.

Происшествие случилось на кладбище поселка Ближний Береговой в Снежинске. Группа вандалов разгромила несколько десятков могил. Причастных к этому вскоре установила полиция. По данным администрации города, акт вандализма устроили несовершеннолетние.

В СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту уничтожения воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ).

Кроме того, полиция расследует уголовное дело по факту уничтожения, повреждение или осквернения мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ).