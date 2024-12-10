Учения экстренных служб прошли в тоннеле петербургской дамбы

Впервые в тоннеле Комплекса защитных сооружений прошли учения по ликвидации последствий ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу 10 декабря.

Согласно легенде, в ограниченном пространстве столкнулись несколько машин, бензовоз и микроавтобус. Последний загорелся. Пассажиры автомобилей оказались заблокированы в салонах.

В итоге 139 специалистов провели тренировку по спасению людей, тушению пожара, организации первой и психологической помощи. Все действия были отработаны успешно.

Отметим, что жителей близлежащих к дамбе районов предупреждали, что в зоне учений могут быть слышны хлопки, сигналы тревоги и виден дым.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в тоннеле дамбы ограничивали движение транспорта 25 и 26 ноября в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Андрей Маркелов