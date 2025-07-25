С начала года оборот сферы бытовых услуг на Кубани превысил 66 млрд рублей

С начала 2025 года оборот отрасли бытовых услуг в Краснодарском крае составил 66 млрд руб., увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный, передают «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам главы департамента, структура сектора сохраняет диверсифицированный характер: наибольший объем приходится на ремонт транспортных средств (30%), за которым следуют работы по ремонту жилья (28%), парикмахерские и косметические услуги (7%), а также изготовление мебели (5,5%).

Ведомство отмечает, что бизнес в отрасли демонстрирует стремление к модернизации: активно внедряются цифровые инструменты, улучшается качество сервиса, усиливается индивидуальный подход к клиенту. Вместе с тем ключевым фактором, сдерживающим развитие, остается высокая доля нелегальной занятости.

Для выхода из тени, по мнению господина Куринного, необходим системный подход, предполагающий не только создание условий для легального ведения бизнеса, но и формирование спроса на легальные услуги со стороны потребителей. В ведомстве рассчитывают, что при решении этих задач бытовой сектор может стать одной из точек роста региональной экономики.

Вячеслав Рыжков