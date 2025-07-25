Власти Петербурга удалили сообщение об отмене парада в День ВФМ

Петербургский комитет по транспорту отредактировал сообщение на своей странице в соцсети, в котором сообщалось об отмене парада в День ВМФ. Изначально в посте говорилось, что «мероприятия ... в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут». Позднее информация была удалена, в публикации остались только сведения об «ограничениях и запретах для плавания на маломерных судах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

«Фонтанке» в комитете по транспорту заявили, что информация по параду была размещена ошибочно. Там пояснили, что комтранс не является организатором, следовательно, не уполномочен объявлять об изменениях. В начале июля «Фонатнка» со ссылкой на свои источники писала, что решение об отмене парада уже принято. Однако официально об этом не объявляли.

Как отмечает корреспондент «Ъ» в Петербурге, каждый год за пару недель до парада в акватории проходят масштабные репетиции, на берегу готовят трибуны для зрителей и высоких гостей. Но этим летом никаких подготовительных мероприятий не велось.