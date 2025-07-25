Иван Штырков проведет бой по кикбоксингу на «Энергии РМК» в Екатеринбурге

Боец ММА Иван Штырков и экс-боец UFC Армен Петросян проведут бой в полутяжелом весе по кикбоксингу на турнире RCC Fair Fight 32. Он состоится 16 августа в Екатеринбурге в рамках спортивного фестиваля «Энергия РМК», сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Штырков

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Иван Штырков

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Для Армена Петросяна это будет первый бой после завершения карьеры в UFC и первый профессиональный поединок по кикбоксингу после восьми лет выступлений в ММА. В 2017 году Петросян уже выступал в Екатеринбурге на турнире «Честный бой», где одержал победу над трехкратным чемпионом мира из Словакии Владимиром Идрани.

Иван Штырков за последние два года проведет уже шестой бой по кикбоксингу, ранее он встречался с такими соперниками, как победитель Кубка мира по K-1 Петр Романкевич, чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев и семикратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Кудин.

Главным событием турнира станет титульный бой в тяжелом весе между Никитой Козловым и Никитой Варягом, которые проведут пять раундов за звание чемпиона и первое место в рейтинге P4P организации.

Ранее на турнире RCC Intro 36 боец Игорь Глазков единогласным решением судей был признан победителем в поединке против Михаила Колобегова. Кроме того, на турнире был установлен рекорд скорости: бойцы одержали 12 досрочных побед за 51 минуту.

Полина Щуцкая