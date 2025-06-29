На турнире RCC Intro 36 досрочно завершились 12 из 13 поединков

Боец Игорь Глазков единогласным решением судей был признан победителем в поединке против Михаила Колобегова — главном событии турнира RCC Intro 36, который прошел 28 июня в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК. «Все трое судей дали 29:28 в пользу Глазкова»,— сообщили в пресс-службе RCC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турнир RCC Intro 36

Фото: Пресс-служба RCC Турнир RCC Intro 36

Фото: Пресс-служба RCC

По данным организаторов, на турнире RCC Intro 36 был установлен рекорд скорости: бойцы одержали 12 досрочных побед за 51 минуту. «Десять поединков завершились уже в первом раунде, еще два — во втором. Лишь одно противостояние, главный бой вечера, дошло до финального гонга»,— рассказали в пресс-службе.

Особое внимание привлек поединок Рахима Мидаева и Еламана Шертаева, завершившийся за 41 секунду — самый быстрый бой на турнире. Уверенную победу одержал Мидаев. Он вышел в полуфинал Гран-при RCC MMA в полулегком весе.

Дмитрий Кожаев