В Буйнакском районе Дагестана рассмотрят дело о мошенничестве при получении выплат

Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан по материалам регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении председателя одного из СПК Буйнакского района по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемая в 2022 году изготовила поддельные документы, чтобы незаконно получить субсидию. Она сфабриковала договоры купли-продажи, указав в них ложную информацию о покупке сена у других лиц для откорма скота. Эти фиктивные документы были предоставлены в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

На основании этих документов министерство перевело на счет подозреваемой более 1 млн руб. Эти деньги, как считает следствие, были похищены и потрачены ею по своему усмотрению.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

Валентина Любашенко