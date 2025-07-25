Денис Паслер поручил усилить безопасность школ перед началом учебного года

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил усилить меры безопасности в преддверии 1 сентября во всех образовательных организациях региона, где обучается более полумиллиона детей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соответствующее поручение было дано на заседании антитеррористической комиссии, где обсуждалась подготовка объектов и мест массового пребывания уральцев к началу учебного года и проведению Единого дня голосования.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов не только 1 сентября, но и в течение всего учебного года», — подчеркнул Денис Паслер.

Глава региона поручил проверить работоспособность всех систем безопасности, включая тревожные кнопки, противопожарную защиту и системы видеонаблюдения во всех школах региона. По данным регионального министерства образования, все школы получили паспорта безопасности.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области пройдут 12, 13 и 14 сентября. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 часов в течение трех дней подряд.

Полина Щуцкая