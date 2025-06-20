Выборы губернатора Свердловской области пройдут в течение трех дней
Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение о проведении голосования на досрочных выборах губернатора и выборах в органы местного самоуправления 12, 13 и 14 сентября, сообщили в пресс-службе регионального избиркома.
Денис Паслер
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб.
Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 часов в течение трех дней подряд. В ходе многодневного голосования на всех избирательных участках будет обеспечено видеонаблюдение и непрерывная видеофиксация.
Для хранения бюллетеней из переносных ящиков в первые два дня голосования будут использоваться сейф-пакеты, которые будут опечатываться и храниться в сейфах под круглосуточным видеонаблюдением.
Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер предоставил в областной избирком необходимые документы для его выдвижения в качестве кандидата от «Единой России» (ЕР) на досрочных выборах главы региона. На партийной конференции ЕР его кандидатуру поддержали 200 делегатов, всего один — выступил против.