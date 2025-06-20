Выборы губернатора Свердловской области пройдут в течение трех дней

Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение о проведении голосования на досрочных выборах губернатора и выборах в органы местного самоуправления 12, 13 и 14 сентября, сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб.

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 часов в течение трех дней подряд. В ходе многодневного голосования на всех избирательных участках будет обеспечено видеонаблюдение и непрерывная видеофиксация.

Для хранения бюллетеней из переносных ящиков в первые два дня голосования будут использоваться сейф-пакеты, которые будут опечатываться и храниться в сейфах под круглосуточным видеонаблюдением.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер предоставил в областной избирком необходимые документы для его выдвижения в качестве кандидата от «Единой России» (ЕР) на досрочных выборах главы региона. На партийной конференции ЕР его кандидатуру поддержали 200 делегатов, всего один — выступил против.

Полина Щуцкая