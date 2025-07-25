Анастасия Ясенова стала четвертым замом главы нижегородского минграда
Еще одним заместителем министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области назначена Анастасия Ясенова. Она будет курировать правовую деятельность, сообщили в ведомстве 25 июля.
Замминистра градостроительной деятельности Нижегородской области Анастасия Ясенова
Фото: Минград Нижегородской области
Там рассказали, что профессиональный юридический стаж работы госпожи Ясеновой составляет 24 года, в том числе на государственной и муниципальной службе. Среди мест ее работы на руководящих должностях ведомство привело ОАО «Теплоэнерго», ОАО «Нижновэнерго» и АО «Волгаэнергосбыт».
У министра Дарьи Шунаевой есть еще три заместителя: первый зам, главный архитектор области Сергей Попов, Ирина Аверина и Михаил Генин.